Rúben Neves: «Vai ser impossível colocar jogadores em campo com máscara»

Rúben Neves confessou, numa conversa com o chef Luís Gaspar, que o regresso do futebol está ainda envolto em muitas incógnitas. "Não tenho muita noção do que se vai passar mas vai ser impossível colocar os jogadores em campo com máscara, tal como vai ser impossível não haver contactos no relvado", lembrou o médio do Wolverhampton, que está em Portugal "desde 16 de março" enquanto "espera ordens para voltar".





O ex-FC Porto está a cumprir o período de confinamento e, no vídeo promovido pela Polaris Sports, abriu o livro sobre a vida profissional e pessoal, sobretudo o à-vontade na cozinha como no relvado. "Gosto de me aventurar na cozinha, que gosto bastante. Não sou um ás mas gosto de aprender", reconheceu, revelando que passa muito tempo a ver programas culinários, para deleite da comunidade nacional no clube inglês. "Sempre que há oportunidade, aproveitamos para comer os pratos portugueses", lembrou, confessando estar a aproveitar a quarentena para "aprender a tocar guitarra".O regresso à normalidade está, para Rúben Neves, indefinido. "Vai ser difícil, vamos ter de nos ajustar a uma nova realidade. Mas não sei quanto tempo será necessário, talvez um ou dois anos e acredito que tudo chega à normalidade".