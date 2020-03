Rúben Vinagre: «Nuno Espírito Santo tem-me ajudado a melhorar»

RECORD - Neste percurso que tem trilhado, quão importante tem sido Nuno Espírito Santo?





RV - Tenho uma relação muito boa com ele. Ele preocupa-se comigo e isso viu-se quando estive parado. Na altura, perguntou-me diariamente como estava. Deu-me muita força e confiança para voltar bem. E vê-se também na forma como trabalha comigo todos os dias. Mostra-me sempre o caminho que quer para mim, corrige-me, trabalho comigo a nível defensivo e isso tem sido importante. Ajuda-me a melhorar.RV - Temos um grupo fantástico. Damo-nos muito bem. Jantamos juntos, festejamos aniversários juntos. É um grupo realmente muito bom. Mas não é só com os portugueses, é com todos. Os ingleses e os franceses, inclusive, tentam aprender português. Temos um grupo fantástico e isso é fundamental no que temos vindo a fazer.