Rui Pedro Silva: «O jogador português é conhecedor do jogo, o inglês privilegia os atributos»

O Wolverhampton é conhecido um pouco por todo o lado como o clube mais português de Inglaterra. Desde a entrada em cena de Nuno Espírito Santo, o Wolves tem apostado e muito em jogadores lusos, embora mantenha, claro, alguns jogadores ingleses nas suas fileiras.





Ora, por conhecer o dois perfis de perto, Rui Pedro Silva traçou uma comparação entre as mentalidades dos jogadores portugueses e dos ingleses."O jogador português é muito conhecedor do jogo. Normalmente, o jogador inglês privilegia mais os atributos do que o conhecimento, embora agora a formação esteja a mudar essa mentalidade. O jogador português tem muito conhecimento de jogo. Sabe o que se passa em cada momento do jogo. E isso são vantagens muito grandes. Se conseguirem associar isso, o que é fácil porque depende da vontade deles, à intensidade, então conseguem, claramente, ser uma mais-valia para o futebol inglês", apontou, em declarações aos meios oficiais do clube.Em Inglaterra, a intensidade competitiva é diferente da que se vive em Portugal. Há mais jogos e menos tempo de recuperação. Por essa razão, há um cuidado especial com os jogadores portugueses, de forma a que estes se tornem mais robustos e menos propensos a lesões."O facto de estarmos a jogar constantemente – sábado, terça, sábado, terça – obrigou-os a subir um nível. Da nossa parte, a necessidade que tivemos foi torná-los robustos o suficiente para aguentarem essa exigência. Tem mais a ver com a preparação física. Temos uma pessoa, que é o António, que trabalhou connosco no FC Porto e que faz um planeamento mais individualizado com eles ao nível da prevenção de lesões e do aumento de robustez", referiu.