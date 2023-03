Pablo Sarabia, ex-jogador do Sporting, anunciou este domingo o nascimento dos seus filhos gémeos. O internacional espanhol publicou uma fotografia nas redes sociais com os seus dois rebentos e revelou que, tal como a mãe, se encontram bem."O melhor dia da nossa vida. Hoje começa a vossa história. O papá e a mamã estarão aqui para vos acompanhar nesta viagem. Obrigado a todos pelas mensagens. A mãe e os bebés encontram-se muito bem", escreveu o jogador do Wolverhampton no Instagram.