Sarabia: «Portugal? Premier League é muito mais divertida para o adepto e para o jogador»

Pablo Sarabia concedeu esta terça-feira uma entrevista ao jornal espanhol 'AS', onde abordou a montanha-russa de emoções que viveu no último ano, desde o regresso a Paris depois da temporada em Portugal ao serviço do Sporting ao contrato assinado pelo Wolverhampton, sem esquecer o Mundial do Qatar.





"Foi um ano de muitas mudanças. Regressei a Paris depois de ter estado em Lisboa, depois fui para o Mundial, depois assinei pelo Wolverhampton, depois... tive gémeos! Estou muito contente de vir para Inglaterra e para este clube, com o míster, com os meus companheiros. Tem sido tudo muito positivo para mim. É muito familiar e isso tem sido bom", disse o internacional espanhol, assumindo que a saída do PSG era algo que estava muito claro para si.

"Tinha claro que tinha de sair de Paris. Não estava a ter minutos. Estando a atravessar a melhor fase da minha carreira, não queria ter que esperar no banco pela oportunidade de jogar até que um dos três que estavam à minha frente se lesionassem. É uma situação atípica. E eu queria jogar", revelou.



Questionado sobre a possibilidade de fazer um brilharete na Premier League tal como conseguiu na passagem pelo campeonato português, Pablo Sarabia estabeleceu desde logo as diferenças entre as duas ligas. "Sei que isto é diferente de Lisboa. A Premier League é uma liga muito mais física. É preciso um período de adaptação porque os esforços não são os mesmos, nem o controlo do jogo. É uma liga muito mais divertida para o adepto e para o jogador, mas controla-se menos o jogo. Há que adaptar-se", terminou.