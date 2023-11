Toti Gomes e a chamada à Seleção: «Há uns anos só os via pela TV ou na PlayStation...»

Toti Gomes concedeu esta sexta-feira uma entrevista à DAZN/ELEVEN, onde demonstrou estar confiante para a próxima convocatória de Portugal, que será divulgada pelo selecionador nacional Roberto Martínez no dia 10, assumindo que espera que a sua estreia oficial aconteça "em breve".





"Todo o jogador quer ter essa chamada por parte da seleção do seu país. Claro que estou à espera da estreia, com sorte acontecerá em breve. Mas, estou muito feliz por ter recebido essa confiança do treinador Roberto. Conheci-o quando ele assinou pela Seleção Nacional. Andou a falar com os jogadores portugueses. Veio ao treino para falar connosco. Há uns anos só os via pela TV ou na PlayStation ou algo do género, e agora estou lá com eles a treinar. É muito bom, um momento muito bom", começou por dizer o defesa-central do Wolves.Toti Gomes comentou ainda a recente lesão sofrida pelo compatriota e companheiro de equipa Pedro Neto: "Esperava na altura que a lesão não fosse muito grave, claro que, agora, já sabemos. Espero que não fique muito tempo afastado, porque todos sabemos do impacto que ele tem na equipa e o seu papel na equipa. Tem-nos ajudado muito com assistência e golos. A velocidade que coloca o jogo todo."O Wolverhampton visitam este sábado (amanhã) o Sheffield United, a partir das 15 horas, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Premier League.