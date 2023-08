Treinador do Wolverhampton e a 'greve' de Matheus Nunes: «Está resolvido porque vai para o City, se tivesse ficado...»

Gary O’Neil, treinador do Wolverhampton, falou esta quinta-feira sobre a transferência de Matheus Nunes,. particularmente sobre a recusa do internacional português em treinar com o grupo nos últimos dias, forçando a saída para os citizens. O técnico confirmou que o negócio está feito, mas não quis alongar-se muito sobre a 'greve' do jogador."A situação resolveu-se porque ele vai para o City. Se tivesse de se juntar ao grupo, ter-lhe-ia dito o que penso da situação. Pelo que sei está feito e não há necessidade de eu comentar a forma como o Matheus Nunes se comportou na última semana", explicou O'Neil."Independentemente do que se passou, trata-se de uma boa pessoa, trabalhou arduamente, sempre quis fazer o melhor pela equipa e pelo clube. Depois, quando um clube grande chama, é compreensível que os jogadores queiram ir para o Manchester City. Teria eu agido da mesma forma? Não, não teria. Mas preferia guardar isso para uma conversa em privado com o Matheus. Seguimos em frente", finalizou.