Treinador do Wolves e a lesão de Pedro Neto: «Sentiu o tendão. Espero que não seja grave» Extremo ficou agarrado à coxa direita depois de um sprint no jogo com o Newcastle - em que assistiu - e saiu de maca