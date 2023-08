Treinador do Wolves sobre Matheus Nunes: «Decidiu que o melhor era não estar com o grupo»

O treinador do Wolverhampton acredita que Matheus Nunes vai continuar no clube e que voltará a estar com o plantel no máximo até 2 de setembro. Gary O'Neil confirmou que o internacional português se recusou a treinar depois da proposta do Manchester City - 55 milhões de euros, recusados pelos 'lobos' - mas tentou não fazer muitos juízos de valor até falar com o médio."Neste momento ele não está com o grupo. Depois da oferta do Manchester City, ele entendeu que o melhor para ele era não estar com o grupo. De imediato colocámos em prática a nossa política interna para situações deste género. Quem eu saiba, não houve uma nova proposta melhorada. O Matheus Nunes ainda é nosso jogador, tem um contrato duradouro e conto que esteja connosco a 2 de setembro. Falarei com ele em privado e tenho a certeza que a situação se resolverá", referiu o técnico dos Wolves após a goleada (5-0) ao Blackpool, para a 2.ª ronda da Taça da Liga Inglesa."Não é necessário (parar de treinar) mas os jogadores fazem-no. Já o vi por todo o país, vi-o quando eu próprio jogava e vimos isso em transferências mais recentes. Há maneiras de lidar com estas situações mas manterei grande parte da minha opinião privada para depois abordar o tema com o próprio Matheus", acrescentou O'Neil.