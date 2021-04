Três portugueses na lista do Wolverhampton

Para precaver-se de uma eventual saída de Nuno Espírito Santo no final da época, o Wolverhampton já começou a sondar o mercado à procura de um substituto e, segundo o ‘Daily Mail’, tem três técnicos portugueses referenciados: Vítor Pereira, Bruno Lage e Rui Faria, todos sem clube e todos agenciados por Jorge Mendes, empresário com estreita ligação à Fosun, multinacional chinesa proprietária do Wolves.





Por enquanto trata-se apenas de contactos prévios, até porque Nuno Espírito Santo tem contrato até 2023. Mas o bom trabalho do português no Molineux, responsável pela subida e consolidação da equipa na Premier League, aumentou a sua cotação. NES foi apontado ao Arsenal, na altura do despedimento de Unai Emery, e, após a saída de José Mourinho, é visto como candidato à sucessão do Special One no Tottenham.