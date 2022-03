Trincão está com a corda toda frente ao Leeds: assistiu, marcou e pelo meio ainda fez isto

Francisco Trincão precisou de poucos minutos para revolucionar por completo o Wolves-Leeds United. O extremo português, que iniciou a partida no banco de suplentes e foi lançado por Bruno Lage ainda na primeira parte para render o lesionado Rúben Neves, assistiu Jonny (26') na primeira intervenção que tem no jogo, mas não se ficou por aqui. O internacional A por Portugal ainda atirou um remate potentíssimo, bem do 'meio da rua' ao poste e, já nos instantes finais dos primeiros 45 minutos, fez o gosto ao pé, confirmando a excelente entrada em campo.Com isto, o Wolverhampton está na frente ao intervalo, com dois golos de vantagem, depois de uma primeira parte em que o Leeds United reuniu as melhores ocasiões para marcar.