Trincão quer dar espetáculo

Francisco Trincão mostrou-se feliz por reforçar o Wolverhampton e quer dar razões aos adeptos para irem ao estádio. "Estou entusiasmado. Estou numa das melhores ligas do Mundo. Quero dar motivos aos adeptos para comprarem bilhete. Pretendo desfrutar do jogo, marcar, assistir e vencer", disse, em declarações reproduzidas pelo site do clube inglês.

Pouco depois de ter sido oficializado na equipa de Bruno Lage, o jogador emprestado pelo Barcelona ouviu elogios do agora colega de equipa Pedro Neto. Os dois conhecem-se desde a infância - atuaram juntos na formação do Vianense - e agora chegou a hora de retribuir. "Estou entusiasmado por jogar com ele e com outros amigos, mas também para conhecer outros jogadores", frisou.

O internacional português, de 21 anos, até fez a estreia europeia no Molineux, quando o Sp. Braga bateu o Wolverhampton por 1-0, na Liga Europa, em 2019. Essa noite está viva na memória. "São boas recordações. É um estádio espetacular. Espero vencer mais jogos aqui", desejou.