Willian José: a gratidão pela oportunidade no Wolverhampton e os elogios a Nélson Semedo

Willian José foi recentemente confirmado como reforço do Wolverhampton e já fala como um lobo. O avançado brasileiro ex-Real Sociedad revela-se ansioso para começar esta nova aventura na carreira, demonstrando-se também grato pela oportunidade de vestir a camisola do clube.





"Estou feliz por ter a oportunidade de vestir esta camisola e dar o meu melhor. Estou muito feliz. É uma aventura nova, um desafio novo. Então, estou com muita vontade de estar junto dos meus companheiros. E, quem sabe, fazer uma segunda volta da Premier League muito boaO Wolves é uma equipa que vem crescendo a cada dia, a cada ano. Ser lembrado pelos grandes clubes da Premier League, para mim, é uma honra. Estou muito feliz, com muita vontade de estar com os meus companheiros, e oxalá saia tudo bem este ano, como planeámos", referiu o avançado, em declarações aos meios oficiais dos Wolves.Desejoso de se adaptar rapidamente à nova realidade, Willian José espera que o facto de o português ser uma língua muito falada no balneário o ajude. E, neste capítulo, até falou de Nélson Semedo, deixando elogios ao lateral."[Jonny e Nélson Semedo] Já os conheço. São dois laterais muito bons. Um estava no Celta de Vigo e o outro no Barcelona, que para mim é uma das melhores equipas do mundo. É um jogador com muita qualidade. Por isso, estou feliz por ter a oportunidade de vestir esta camisola e dar o meu melhor. Fico feliz porque não vou precisar de sofrer tanto para falar com os meus companheiros. A maioria são portugueses, então a gente fala o mesmo idioma. Espero só adaptar-me dentro do campo o mais rapidamente possível para dar alegrias aos adeptos", apontou.Relativamente a objetivos pessoais e coletivos, Willian José espera voltar à seleção do Brasil e assume que o desejo é ajudar a colocar o Wolverhampton nos oito primeiros da Premier League.