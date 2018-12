Adeptos do Wolverhampton foram a Newcastle com escala em... Benidorm

Os adeptos ingleses do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, não fizeram a coisa por menos: com o jogo com o Newcastle agendado para as 16 horas deste domingo, e perante o preço exorbitante da viagem de comboio entre as duas cidades, a melhor decisão foi mesmo passar a noite de sábado a Benidorm, em Espanha, para conseguir chegar a St. James' Park a tempo de ver a partida.Nas redes sociais tornaram-se virais fotografias de adeptos ingleses em Benidorm, a caminho do encontro frente ao Newcastle. E porquê? Bom, o comboio entre as duas cidades custavam 150 euros. Já a viagem de Birmingham a Alicante, em Espanha, custava pouco mais do que 30 euros, e a viagem de regresso somente 22 euros. Feitas as contas, uma poupança de quase 100 euros.