Wolverhampton afasta Jonny: espanhol agrediu jovem, cuspiu num treinador e ainda partiu uma televisão

Já se sabia da suspensão de Jonny desde a semana passada, mas apenas agora se conheceram os motivos para tal punição. E, como seria de supor, o caso foi bastante grave.De acordo com o 'The Athletic', tudo começou num lance dividido com o jovem avançado Tawanda Chirewa, que resultou num primeiro ato de indisciplina, com uma cotovelada no rosto do 'miúdo'. Ato contínuo, de cabeça perdida, o jogador de 29 anos ainda cuspiu num elemento da equipa técnica que procurava acalmar os ânimos, acabando depois por ser expulso do treino. Como não bastasse o duplo ato de violência, ao recolher aos balneários o lateral esquerdo destruiu uma televisão e ainda partiu uma mesa na zona comum aos jogadores.Segundo o diretor desportivo Matt Hobbs, Jonny pediu desculpas pelos seus atos, mas o regresso à equipa principal está fora de questão para já. "Falei com ele, ele pediu desculpa e decidimos seguir em frente. Tivemos uma conversa e decidimos também que pelo menos até finais de janeiro não treinará com a equipa principal. Vai continuar a treinar no clube e, se quiser, pode jogar pelos Sub-21 para manter a forma, algo que, conhecendo-o, acho que fará. Foi um jogador que deu muito ao clube. Um incidente não define o papel que teve no clube nos períodos bem sucedidos que tivemos. Todos têm os seus momentos, mas temos de lidar com isso e seguir em frente", disse Hobbs, citado pelo site do Wolves.Jonny, refira-se, tem contrato com o clube da Premier League até 2025, mas é bastante provável que deixe o clube em janeiro, até porque, para lá deste incidente, esta temporada não tem corrido muito bem: tem apenas 4 minutos no campeonato esta época.