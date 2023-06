Wolverhampton anuncia saída de João Moutinho

O Wolverhampton anunciou esta sexta-feira a saída de João Moutinho do clube, colocando um ponto final numa ligação de cinco temporadas. O médio, de 36 anos, passa assim a ser um jogador livre, podendo desta forma negociar o seu futuro com outro clube.Chegado ao Wolves em 2018/19 proveniente do Monaco, Moutinho rapidamente se tornou peça chave na formação inglesa, fechando esta etapa com um total de 212 jogos pelo clube, 175 deles na Premier League. Em 2018/19 foi mesmo eleito como o jogador do ano no emblema do Molineux.