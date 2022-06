Wolverhampton confirma negociações com João Moutinho e anuncia três saídas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Wolverhampton confirmou as saídas de Marçal, John Ruddy e Romain Saiss, ao mesmo tempo que revelou estar em negociações com João Moutinho, que termina contrato no final deste mês. O médio português está neste momento ao serviço da Seleção Nacional.Os jovens Conor Carty, Pascal Estrada, Raphael Nya, Jamie Pardington e Faisu Sangare também abandonam o clube agora.