O Wolverhampton quer garantir a contratação de Diego Costa este mês de janeiro. Segundo o jornal inglês 'The Sun', Nuno Espírito Santo considera o brasileiro naturalizado espanhol o homem certo para substituir o lesionado Raul Jiménez no plantel dos wolves.





Diego Costa, de 32 anos, deixou o Atlético Madrid e é um jogador livre. É representado por Jorge Mendes, empresário com boas ligações ao Wolverhampton.Escreve também o 'The Sun' que se o negócio avançar o jogador terá de aceitar baixar o salário, pois atualmente ganhava no Atlético Madrid cerca de 298 mil euros por semana, um valor bem acima do que os wolves pagam aos seus melhores jogadores.