Wolverhampton empresta Patrick Cutrone ao Valencia

O futebolista italiano Patrick Cutrone vai jogar no Valencia até final da temporada, por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciaram este domingo os dois clubes.

O avançado, de 23 anos, esteve cedido pelos 'wolves' à Fiorentina desde janeiro do ano passado, mas regressou ao clube inglês no início deste mês, participando ainda em quatro jogos sob o comando do técnico luso, que se debatia com poucas opções para o ataque, face à lesão do mexicano Raúl Jiménez.

Com a contratação do brasileiro Willian José por parte do Wolverhampton, Cutrone ficou com pouco espaço no plantel, seguindo agora por empréstimo para o Valência, no qual vai ser companheiro de equipa dos portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Cutrone iniciou a carreira no AC Milan, tendo sido contratado pelo Wolverhampton em 2019, por 28 milhões de euros.