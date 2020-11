Wolverhampton vai avançar por Renato Sanches em janeiro, avançam italianos

Renato Sanches poderá vir a ter uma segunda oportunidade na Premier League. De acordo com o 'Calciomercato', o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo irá avançar pelo internacional português já no mercado de transferências de janeiro, após o bom arranque de temporada no Lille.

Sem sucesso na passagem pelo Swansea, clube que representou por empréstimo de uma temporada do Bayern Munique, Renato Sanches poderá assim estar mais perto de voltar a cumprir o sonho de jogar na Premier League.

Recorde-se que o antigo médio formado nas camadas jovens do Benfica é atualmente o jogador mais caro da história do Lille, comprado por 22 milhões de euros, valores que farão com que o emblema francês não facilite na hora de ver o 'Golden Boy' de 2016 partir. Esta temporada, Renato Sanches leva 10 jogos disputados pelo Lille, tendo apontado um golo.