Wolves encaixam milhões se Diogo Jota for campeão pelo Liverpool mas há quem esteja preocupado

O Wolverhampton terá um chorudo prémio a receber como parte da transferência de Diogo Jota para Anfield se o Liverpool for campeão este fim de semana. A notícia é avançada pelo 'Daily Mail', que diz também haver preocupações em Inglaterra no que toca à integridade do jogo que na última jornada vai colocar frente a frente as duas equipas.O Liverpool está a um ponto do Manchester City na classificação da Premier League e sagra-se campeão se vencer o Wolverhampton no próximo domingo e os citizens perderem com o Aston Villa.Jota assinou com o Liverpool em setembro de 2020, uma transferência avaliada em 45 milhões de libras, cerca de 53 milhões de euros. Os wolves receberam cerca de 5 milhões de euros à cabeça, sendo que o resto ficaria dependente do cumprimento de objetivos por parte do jogador.O avançado tem correspondido às expectativas na equipa de Klopp e o Liverpool já pagou mais 15 milhões de euros à formação treinada por Bruno Lage. Mas, segundo o 'Daily Mail', haverá muitos milhões a transferir se o Liverpool se sagrar campeão.