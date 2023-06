Wolves oficializa venda de Rúben Neves para o Al Hilal por "valor recorde"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Wolverhampton oficializou a transferência de Rúben Neves para o Al Hilal por um "valor recorde" para o clube inglês. A quantia não foi revelada mas, segundo foi avançado pela imprensa inglesa nos últimos dias, deverá rondar os 55 milhões de euros, batendo assim os 45 M€ encaixados com a ida de Diogo Jota para o Liverpool.O internacional português representou o Wolverhampton durante seis temporadas, nos quais apontou 30 golos em 253 jogos. "Todos no clube gostaríamos de lhe agradecer pelo que fez aqui. Um líder, um homem humilde e um futebolista extremamente talentoso que colocou o Wolves noutro patamar. Integrou uma grande era do clube e ficará como um dos nossos melhores jogadores de sempre", afirmou o diretor desportivo dos britânicos, Matt Hobbs.Já Rúben Neves protagonizou um adeus em lágrimas: "Nunca vos esquecerei. Seis anos foi um longo período. Os meus filhos cresceram e viveram felizes aqui. Eu e a minha mulher nunca esqueceremos a fase vivida aqui em família e esperamos manter esta ligação. Saio como jogador, mas serei um lobo para sempre. Aconteça o que acontecer."