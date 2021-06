O Wolverhampton anunciou esta quinta-feira a contratação de Yerson Mosquera, central colombiano de 20 anos, que rubricou contrato com o Wolves para as próximas cinco épocas. Trata-se do primeiro reforço para Bruno Lage no emblema inglês.





Introducing our first signing of the summer...



?? pic.twitter.com/n0FRdUeOVt — Wolves (@Wolves) June 17, 2021

Mosquera é internacional pelos Sub-20 da Colômbia e chega proveniente do Atlético Nacional, clube daquele país.