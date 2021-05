Ambrosini: «Diogo Dalot é um jogador de que gosto muito»

A Serie A termina no domingo e ainda resta a dúvida se jogo com a Atalanta pode ser o último de Diogo Dalot, de 22 anos, com a camisola do Milan. Emprestado pelo Manchester United, o clube italiano tem interesse em manter o português no plantel, mas não existe opção de compra. A decisão final pode estar relacionada com a possível entrada na Liga dos Campeões da próxima época - e consequente encaixe financeiro - o objetivo em disputa para o Milan na última jornada.



Record entrou em contacto com Massimo Ambrosini, figura do Milan e agora comentador de televisão em Itália. O antigo médio, que representou o clube em 491 jogos - venceu treze troféus, incluindo duas Champions, e foi colega de equipa do português Rui Costa - preferiu não comentar o futuro de Diogo Dalot, mas aceitou abordar a época do lateral.

"É um jogador versátil e moderno, um lateral que possui características técnicas para definir bem o jogo. Cresceu a nível de personalidade graças ao facto de jogar com regularidade no Milan. Dalot é um jogador de que gosto muito, confiável e ainda com margem para melhorar na fase defensiva", atirou Ambrosini, de 43 anos, numa curta declaração a Record.

Danielle Adani, outro antigo jogador italiano e que também desempenha funções de comentador na televisão italiana, defende que o Milan deve mesmo ficar com Diogo Dalot. "Acho que é um execelente jogador, inteligente e dotado de técnica e habilidade. Um lateral moderno, capaz de jogar nas duas alas e com eficácia. O Milan deve tentar ficar com ele", disse. Adani, de 46 anos, foi defesa-central e representou Inter e Fiorentina, entre outros clubes.



Diogo Dalot soma 32 jogos pelo Milan esta época, tendo sido titular em 20. Apontou dois golos. O contrato do lateral com o Manchester United - ingleses pagaram 22 milhões de euros ao FC Porto - é válido até 2023.