Balotelli sobre Rafael Leão: «Com a cabeça no sítio, pode chegar ao nível de Haaland e Mbappé»

Mario Balotelli, avançado italiano de 32 anos que atualmente no Sion (Suíça), concedeu esta terça-feira uma entrevista ao podcast 'Muschio Selvaggio', onde fez alguns elogios a José Mourinho, treinador português que conheceu no Inter Milão, e também a Rafael Leão, internacional luso que tem brilhado ao serviço do Milan.





"Mourinho é muito simpático. Tive uma relação um pouco particular com ele, mas uma boa relação. Temos duas personalidades difíceis de gerir, entrámos muitas vezes em conflito, mas era um confronto quase paternal, de pai para filho", começou por dizer o polémico avançado, antes de recordar uma discussão com 'Special One' durante a sua passagem pelos nerazzurri: "Antes de uma viagem a Catânia, tivemos uma discussão no autocarro [da equipa] que nos levava até ao aeroporto. Ele fez-me descer do autocarro. Pedi ao motorista que me deixasse sair, voltei para o carro e conduzi para casa. Depois o Inter Milão perdeu e foi uma confusão."Já sobre Rafael Leão, Mario Balotelli assume que poderá chegar ao nível de Haaland e Mbappé... se tiver "a cabeça no sítio", assim como Osimhen, avançado nigeriano que tem dado nas vistas no Nápoles. "Enquanto Messi jogar, continuarei a dizer que é o jogador mais forte do Mundo. Depois disso, talvez seja a vez de Haaland e Mbappé. E também Leão e Osimhen. Com a cabeça no sítio, podem chegar ao nível de Haaland e Mbappé."