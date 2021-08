Bernardo Silva cada vez mais perto do Milan

Bernardo Silva está cada vez mais perto de se tornar jogador do Milan. De acordo com o ‘Corrière dello Sport’, o processo negocial entre o clube italiano e o Manchester City tem evoluído a bom ritmo e muito favoravelmente. O jornal transalpino refere que já existe até uma plataforma de entendimento, tendo em vista o empréstimo por duas temporadas do atacante português.

O Milan já terá concordado em pagar 18 milhões de euros pela cedência, reservando ainda uma opção de compra de 30 milhões de euros. O principal obstáculo desta operação é o salário de Bernardo Silva. Vinculado ao campeão inglês até 30 de junho de 2025, o luso de 27 anos aufere oito milhões de euros por ano, quantia que o Milan não consegue suportar. O emblema italiano está a tentar convencer o Manchester City a pagar metade do vencimento de Bernardo Silva durante o período em que este estiver emprestado.

O português é um dos jogadores que Pep Guardiola não se importa de perder. Depois da chegada de Jack Grealish, contratado ao Aston Villa por 117,5 milhões de euros, o Manchester City necessita de aliviar a folha salarial... até porque continua a sonhar com Harry Kane, ponta-de-lança do Tottenham. Agora com menos espaço no conjunto de Pep Guardiola, o luso também estará recetivo a uma mudança de ares.