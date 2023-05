Cassano: «O Rafael Leão não é o Kaká ou o Ronaldinho»

Antonio Cassano não tem dúvidas que o Inter vai levar a melhor sobre o Milan no jogo de hoje, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O antigo avançado, conhecido pela sua crítica mordaz, garante que a presença de Rafael Leão em campo não fará qualquer diferença. O português não esteve no primeiro encontro, que os rossoneri perderam por 2-0, devido a uma lesão muscular."O Inter tem de jogar com sete, com miúdos da formação, para ser eliminado. Nem assim o Milan conseguiria batê-los. Com ou sem o Rafael Leão, as coisas podem mudar um pouco, mas o Milan é inferior ao Inter. O português não é o Kaká ou o Ronaldinho, não o vejo a esse nível", explicou o antigo jogador, de 40 anos, no canal de YouTube 'BoboTV'.""Para mim só uma catástrofe pode afastar o Inter. Depois da primeira mão, com uma vantagem de dois golos, não há hipóteses para os rossoneri", acrescentou Cassano, que passou pelos dois clubes nos seus tempos de jogador.