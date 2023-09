Cassano sobre Rafael Leão: «Nem é carne, nem é peixe...»

Antonio Cassano tem-se destacado nos últimos tempos pela crítica mordaz e o último visado do antigo jogador italiano foi Rafael Leão. O ex-avançado de 41 anos, que jogou, entre outros, no Milan e no Real Madrid, questionou o estatuto de 'estrela' do internacional português no plantel do Milan. Isto apesar de Leão já ter marcado três golos, aos quais somou duas assistências, nos cinco jogos da Serie A já realizados.."O Leão nem é carne nem é peixe, faz-me lembrar o Martial. Na época passada, Nzola [angolano da Fiorentina, que em 2022/23 jogava no Spezia] marcou mais golos do que ele", constatou Cassano no canal de Twitch, 'Bobo TV'.E acrescentou: "Na Liga dos Campeões precisas de ter jogadores com personalidade, que decidam jogos, mas o Milan não tem campeões."Os rossoneri, segundos na Serie A, a três pontos do Inter, defrontam amanhã o Cagliari, em mais uma jornada do campeonato. Segue-se a Lazio, antes da visita ao Borussia Dortmund, na Champions.