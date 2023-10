Cassano volta a criticar Rafael Leão e o português reage com... 'emojis' de palhaço

Antonio Cassano já deixou bem claro que não é propriamente um fã do estilo de jogo de Rafael Leão. Depois de na última semana ter dito que o internacional português não era, relativizando a sua qualidade individual, o antigo futebolista italiano voltou a tecer comentários duros para com o avançado do Milan, desta vez, por conta da sua exibição no empate a zeros (0-0) no jogo contra o Borussia Dortmund, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."Rafael Leão nunca mais apareceu. Faz dois ou três sprints, mas zero remates à baliza, zero assistências e desperdiça a jogada mais decisiva. Só joga a bola para a frente. Em algum momento tens de fazer a diferença. Nunca defende e tens de lhe criar 10 oportunidades de golo para ele marcar", atirou Antonio Cassano, em declarações na 'Bobo TV', canal de transmissão da plataforma Twitch.Pois bem, o internacional português não se deixou ficar e acabou por reagir, ainda que sem palavras e com recursos a 'emojis', aos comentários do ex-jogador dos rossoneri.