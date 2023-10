Chukwueze desfalca Milan durante um mês

O avançado nigeriano Samuel Chukwueze vai falhar os próximos jogos do AC Milan, atual líder da Liga italiana de futebol, devido a lesão, informou esta quarta-feira a equipa em que atua o internacional português Rafael Leão, em comunicado.

O emblema de Milão explicou que Chukwueze, de 24 anos, regressou da seleção da Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, com um problema na coxa esquerda e, por isso, estará indisponível nos próximos jogos.

De acordo com a imprensa local, o avançado nigeriano deverá parar durante um mês e só regressará aos relvados no final de novembro, falhando, dessa forma, alguns encontros importantes dos rossoneri, como por exemplo com a Juventus, no domingo, e com o Nápoles, ambos para a Serie A, bem como o duplo confronto com o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões.

Contratado ao Villarreal no início da temporada, Chukwueze leva nove jogos pelo AC Milan em todas as provas, mas ainda não marcou qualquer golo pelo seu novo clube.

O seu compatriota Victor Osimhen também regressou ao Nápoles com uma lesão semelhante, precisamente na coxa esquerda, após ter estado ao serviço da Nigéria.