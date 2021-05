Confirmado: Donnarumma deixa AC Milan a custo zero

Está confirmada a saída de Gianluigi Donnarumma do AC Milan no final da época. O anúncio foi feito esta tarde por Paolo Maldini, diretor técnico da formação milanesa, durante uma entrevista no canal de Twitch dos rossoneri.





"Ele foi um protagonista, um líder e por vezes capitão. Um profissional tem de estar preparado para mudar de camisola. Tem-se tornado cada vez mais difícil começar e acabar a carreira no mesmo clube. Temos de agradecer a quem deu tanto pelo Milan e o Gigio foi um deles, sem nunca desrespeitar o clube. Os nossos caminhos separam-se agora e só posso desejar-lhe o melhor".Quanto ao futuro, o guardião sai a custo zero e pode naturalmente assinar por qualquer clube sem que tenha de ser paga qualquer verba. Barcelona e Juventus são, segundo a imprensa italiana, os mais fortes candidatos.