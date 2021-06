Costacurta não perdoa Donnarumma: «Como homem perdeu a credibilidade»

A saída de Gianluigi Donnarumma do Milan - promissor guarda-redes de 22 anos que vai deixar o clube a custo zero, depois de não aceitar renovar - continua a dar que falar em Itália. Desta feita foi Alessandro Costacurta, antiga lenda do clube, a criticar o jogador.





"Lamentavelmente, penso que ambos perderam. Mas o mais surpreendente é a forma como o jogador perdeu a oportunidade de competir com a sua família na Europa, porque o Milan é uma família. Estive lá, sei o quão satisfatório é e ele não vai poder desfrutar disso", sublinhou o antigo defesa, de 55 anos, em declarações ao 'Il Giornale'."Como homem perdeu a credibilidade porque escolher sair nunca é agradável. Entendo o desejo de um novo desafio, mas podia ter ficado no Milan por mais uns anos", acrescentou Costacurta.O jogador termina o contrato com os rossoneri no final deste mês e pode assinar a custo zero com qualquer equipa. PSG, Juventus, Barcelona e Manchester United são alguns dos clubes interessados, mas as negociações com o seu empresário, Mino Raiola, não estão fáceis, dadas as elevadas exigências económicas que tem vindo a fazer.