Di Canio deixa críticas a Rafael Leão: «Tem de materializar o volume de jogo da equipa»

Pablo Di Canio, antigo avançado italiano que brilhou ao serviço de vários clubes do seu país, incluindo o Milan, criticou Rafael Leão após a derrota dos rossoneri na quarta-feira frente ao PSG, na Liga dos Campeões. Com três jogos já realizados na fase de grupos, a equipa de Milão não só ainda venceu como também ainda não conseguiu marcar qualquer golo na prova. E para Di Canio, Leão é um dos culpados por isso."Faltou-lhe determinação, não só não marca golos como nem dá a sensação de poder marcar", disse o antigo futebolista no canal ‘Sky Sport Italia’, após a derrota da equipa italiana. "Esperamos sempre uma faísca vinda do Leão, só estou a dizer que ele tem de materializar o volume de jogo da equipa", concluiu.Com a derrota frente aos parisienses, o Milan passa a ocupar o último lugar do Grupo F, com dois pontos conquistados ao fim de três jogos, fruto de dois empates sem golos contra Newcastle e Dortmund.Na próxima jornada, os milaneses voltam a defrontar o PSG, desta vez em San Siro.