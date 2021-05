Diogo Dalot analisa época no Milan: «Houve uma altura em que pensámos no Scudetto»

Diogo Dalot concedeu este sábado uma entrevista à 'Gazzetta dello Sport' onde falou sobre a temporada do Milan. O lateral-direito português, que se encontrava emprestado pelo Manchester United, foi uma das peças fundamentais na manobra ofensiva (e defensiva) da equipa orientada por Stefano Pioli que, apesar das baixas expetativas depositadas no plantel, chegou a sonhar com a conquista do título italiano.

"O nosso principal objetivo era qualificarmo-nos para a Liga dos Campeões. É verdade que houve uma altura em que pensámos no Scudetto, mas o mais importante era conseguir o lugar na Champions. E estamos muito felizes por termos conseguido", começou por dizer o internacional sub-21, antes de referir qual foi o pior momento da temporada.

"Jogar sem adeptos. Antes do dérbi e do jogo com a Atalanta conseguimos provar um bocadinho daquilo que conseguem dar à equipa", disse.

Já sobre o futuro, Diogo Dalot disse estar apenas concentrado no Europeu de sub-21. "Tive um ano fantástico e conheci pessoas maravilhosas. Foi um prazer jogar pelo Milan, mas agora só penso no Europeu e não sei muito bem o que ainda irá acontecer [no futuro]."