Diogo Dalot e AC Milan esperam resposta do Manchester United para novo empréstimo

Chamado de urgência à Seleção Nacional para substituir João Cancelo no Euro'2020, depois de se ter sagrado vice-campeão continental nos sub-21, Diogo Dalot continua nas bocas do Mundo. Segundo apurou Record, o AC Milan apresentou ao Manchester United uma proposta para novo empréstimo do defesa português, de 22 anos, desta feita com opção de compra a ser exercida no final de 2021/22.





Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o desejo de Dalot também é o de prosseguir no AC Milan, clube que representou na época finda, ajudando a equipa a terminar a Serie A no segundo posto. No total de todas as competições, com a camisola dos rossoneri participou em 33 jogos (em 53 possíveis) e apontou dois golos.Recorde-se que na temporada passada, o AC Milan também tentou incluir uma cláusula de opção de compra no contrato de empréstimo de Dalot, mas o Manchester United rejeitou essa hipótese.Agora, tanto Dalot como o clube italiano aguardam uma resposta positiva dos 'red devils'.