Donnarumma arrasado pelos adeptos após ser apanhado a rir com Pepe Reina

No final do encontro da 33.ª jornada da Serie A, entre Lazio e AC Milan, que os romanos venceram por 3-0, Gianluigi Donnarumma foi apanhado a rir com o colega de profissão Pepe Reina e os adeptos dos rossoneri não pouparam o jovem guarda-redes nas redes sociais.





O gesto foi mesmo considerado 'vergonhoso', tendo surgido depois de um desaire que fez cair o emblema de Milão do segundo para o quinto lugar da competição, o qual não dá acesso à Liga dos Campeões.Uma situação que é agravada pelo facto do guardião, de 22 anos, ainda não ter renovado com o AC Milan - o contrato termina a 30 de junho - e já se falar num possível transferência para a Juventus, como dá conta o 'As'.