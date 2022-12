Em Espanha dizem que Ancelotti está rendido a Rafael Leão: Real Madrid pode 'atacar' em breve

O jornal espanhol 'As' escreve este domingo que Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, está "apaixonado" por Rafael Leão, internacional português do Milan que marcou ao Gana no Mundial.O técnico italiano dos merengues aprecia particularmente a exuberância física, a velocidade e a facilidade com que o jogador se enquadra com a baliza. Fala maravilhas de Rafael Leão, acrescenta ainda o jornal de Madrid, e o clube já tem relatórios sobre os seus desempenhos, colocando-o como uma séria alternativa para reforçar o ataque.Rafael Leão, recorde-se, termina contrato com o Milan em 2024 e há meses que os rossoneri tentam renovar o vínculo, até ao momento sem sucesso.Na época passada o avançado marcou 14 golos e fez 12 assistências, ajudando o Milan a ganhar o campeonato. Foi eleito o melhor jogador da Serie A.