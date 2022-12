Em Itália dizem que o Manchester City quer Rafael Leão e que até oferece craque em troca

A notícia surgiu em Itália mas já teve eco em Inglaterra: o Manchester City estará a estudar a possibilidade de oferecer Jack Grealish ao Milan, por troca com Rafael Leão.



Os citizens estariam interessados no avançado português, que também é pretendido pelo Chelsea e pelo Arsenal, e segundo o 'Calciomercato', Gralish poderia entrar no negócio.



O Milan faz de tudo para renovar o contrato do avançado português, mas a verdade é que até ao momento ainda não houve acordo.



A 'Gazzetta dello Sport' avança esta quarta-feira que o mês de janeiro vai ser decisivo no que toca ao futuro de Rafael Leão. O clube vai propor-lhe um contrato com um salário que pode chegar aos 7 milhões de euros anuais, tornando-o no jogador mais bem pago do plantel dos rossoneri.



Rafael Leão ganha cerca de 1,5 milhões anuais e na época passada foi considerado o melhor jogador da Serie A.