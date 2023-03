'Gazzetta dello Sport' avança que Jorge Mendes ofereceu Rafael Leão ao Real Madrid

A 'Gazzetta dello Sport' escreve esta segunda-feira que Jorge Mendes ofereceu Rafael Leão ao Real Madrid no mês passado. A renovação do avançado português com o Milan tarda em resolver-se e ao que parece o empresário começa a explorar outros cenários para o jogador, que termina contrato com os rossoneri em junho de 2024.Mendes não terá, todavia, encontrado grande recetividade por parte dos merengues, que não se mostraram disponíveis para contratar o português, até porque têm Vinícius Júnior a jogar a grande nível.A renovação de Rafael Leão é uma novela que perdura há largos meses e parece não ter fim à vista. A questão da dívida do jogador ao Sporting é um dos imbróglios da negociação e será também, certamente, um problema para qualquer clube que queira contratar o influente avançado, de 23 anos.Rafael Leão - que e seguido pelo Chelsea e pelo Manchester City - não defrontou a Fiorentina, no fim de semana, para cumprir um jogo de castigo, mas deve voltar aos relvados já na próxima quarta-feira, em Inglaterra, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Tottenham.