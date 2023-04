'Gazzetta dello Sport' avança: Rafael Leão diz sim ao Milan e clube negoceia agora com o Sporting

Rafael Leão protagoniza esta manhã a manchete na 'Gazzetta dello Sport', com o epílogo da novela da renovação. O desportivo italiano avança que o internacional disse "sim ao Milan", faltando apenas chegar a acordo com o Sporting, o que pode acontecer no decorrer da próxima semana.O jornal refere que o acordo foi alcançado na última quinta-feira, numa reunião noturna entre representantes do jogador e dirigentes rossoneri. O craque português fica com um salário de 7 milhões de euros líquidos por cinco temporadas, recebendo ainda um bónus de assinatura no valor de 2 milhões.Falta agora chegar a acordo com o Sporting e resolver o diferendo pendente desde 2018. Na sequência da invasão da Academia de Alcochete, Leão rescindiu unilateralmente e assinou pelo Lille. Depois de uma batalha jurídica, o tribunal determinou que o clube português tem de ser indemnizado em 16,5 milhões de euros, mais juros, o que perfaz uma verba a rondar os 22 milhões.No entanto, o Sporting já fez saber que os 22 milhões não chegam e quer receber o valor da cláusula que Rafael Leão tinha incluída no contrato: 45 milhões!O Milan, avança a 'Gazzetta dello Sport', está a negociar com o Sporting e espera resolver a questão na próxima semana.