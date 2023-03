'Gazzetta dello Sport' revela exigências de Rafael Leão para renovar com o Milan

A renovação de contrato de Rafael Leão continua a dar que falar em Itália e esta sexta-feira a 'Gazzetta dello Sport' revela que o avançado português exige um substancial aumento salarial para prolongar o vínculo com os rossoneri.Segundo o jornal, Leão terá informado Paolo Maldini e Frederic Massara, diretores do clube, que pretende ganhar 7,5 milhões de euros por temporada, mais dois milhões de prémio de assinatura. Nesta altura recebe cerca de 1,8 milhões de euros por época.Maldini e Massara estarão em negociações com a família de Rafael Leão e não com Jorge Mendes, o empresário do internacional português.O jogador, que termina contrato com os rossoneri em junho de 2024, quer também que no novo contrato seja reduzida a cláusula de rescisão, que no atual vínculo está nos 150 milhões de euros.Em janeiro dizia-se que os representantes do jogador pretendiam que aquele valor 'caísse' para os 80 milhões.Recorde-se que Rafael Leão tem sido apontado a clubes como Chelsea e Manchester City.