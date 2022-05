Giroud e a conquista do Scudetto: «A Taça está a ir para casa... para o lado certo de Milão»

Olivier Giroud esteve em evidência na vitória (3-0) do Milan sobre a Sassuolo na última jornada da Serie A, que confirmou a conquista do Scudetto por parte da formação rossonera. No final do jogo, o experiente avançado internacional francês escreveu a seguinte mensagem nas redes sociais, numa foto em que surgia com o troféu já no interior do autocarro da equipa: "A taça está a ir para casa... para o lado certo de Milão", pode ler-se.