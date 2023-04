Giroud renova com o Milan até 2024

O AC Milan anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato de Oliver Giroud por mais uma temporada, até final de 2023/24. Desta forma, os milaneses resolvem um dos casos pendentes que têm no plantel, 'atando' um jogador que estava em final de contrato.Contratado no verão de 2021, Giroud marcou até ao momento 27 golos em 76 jogos pelo emblema de Milão, o mais recente dos quais no empate frente ao Nápoles (1-1) , que ditou a passagem dos rossoneri às meias-finais da Liga dos Campeões.