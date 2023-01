Ibrahimovic já trabalha no relvado

De fora desde maio do ano passado devido a uma lesão num joelho, Ibrahimovic voltou esta semana a fazer trabalho no relvado, como confirmou o técnico do Milan Stefano Pioli: "A recuperação está a correr bem. Já voltou a treinar no relvado, mas ainda à parte do grupo e vai continuar a ser acompanhado diariamente". Aos 41 anos, o sueco está em final de contrato, mas espera-se que volte à ação em breve, antes de terminar da carreira de jogador no final da época.

Com Rafael Leão a apontar ao onze, o Milan visita hoje a Lazio de Luís Maximiano, na tentativa de consolidar o 2º lugar e reduzir a distância para o líder Nápoles a 9 pontos.