Ibrahimovic acusa Calhanoglu de ter tirado partido do que sucedeu a Eriksen no Europeu

A biografia de Zlatan Ibrahimovic continua a dar que falar em Itália, agora por causa de uma polémica em torno de Hakan Calhanoglu, médio turco que não aceitou renovar com o Milan e que acabou por assinar pelos os rivais do Inter, no verão.Calhanoglu não ficou nas melhores graças dos adeptos rossoneri e Ibra deita agora mais umas achas para a fogueira no seu livro intitulado 'Adrenalina'. "Há que agradecer-lhe pelo que fez e desejar-lhe o melhor nesta nova etapa mas, embora pareça mal, há que dizer que o Calhanoglu aproveitou-se de uma situação trágica."E explicou, depois, o que quis dizer: "Se não tivesse acontecido o que sucedeu com Eriksen na seleção da Dinamarca, no jogo com a Finlândia, no Europeu, ele nunca teria assinado pelo Inter. Antes nenhuma equipa se tinha interessado por ele."