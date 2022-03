Ibrahimovic e a Bola de Ouro: «Esses prémios são sempre políticos. Querem o 'Sr. Perfeito'»

Esta paragem para os jogos das seleções está a ser rica em entrevistas a Zlatan Ibrahimovic e, como seria de imaginar, o número de frases polémicas é elevado. A mais recente foi divulgada pelo jornal alemão 'Bild', numa conversa na qual falou do encanto que tem pela Bundesliga, mas também sobre a Bola de Ouro. Um prémio que... não lhe diz nada.

"Esses prémios são sempre políticos. Querem o 'Sr. Perfeito'. Se dizes o que pensas não ganhas esses prémios. É muito mais fácil entregá-los a alguém que é o 'Sr. Simpático'. Mas isso não muda nada para mim, não me torna melhor ou pior", considerou o avançado sueco.

Já sobre a Bundesliga, há um clube que chama a atenção do jogador do AC Milan. "Sempre tive curiosidade em relação à Bundesliga. O Bayern Munique é um clube incrível. Sempre que jogo contra eles vejo as instalações, o estádio, a organização... A história do clube é impressionante".