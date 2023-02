Ibrahimovic e a renovação de Rafael Leão: «Baixei o meu salário por ele, também me quer ficar com a casa?»

As negociações entre o Milan e Rafael Leão continuam num impasse. O internacional português, de 23 anos, tem contrato com a formação italiana até 2024, mas ainda não chegou a acordo para estender esse vínculo, situação que foi abordada este domingo por Zlatan Ibrahimovic, depois do triunfo dos rossoneri diante da Atalanta (2-0) "Baixei o salário por ele, estou a jogar de graça. Também me quer ficar com a casa?", começou por referir, citado pelo 'AS', em tom de brincadeira. "A cada treino que passa ele melhora mais e mais, tem um grande futuro", finalizou o sueco.