Ibrahimovic elege Messi como o melhor do mundo: «Tudo o que faz é natural»

Zlatan Ibrahimovic foi questionado sobre quem considera ser o melhor jogador da história e surpreendeu ao não eleger Messi ou Cristiano Ronaldo."Diria Ronaldo, o Fenómeno. Não vi Maradona ao vivo, só pela televisão. Eu vi Ronaldo e quando era criança imitava-o", assumiu o avançado do Milan, em declarações à 'Corriere TV'.Mas a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo não foi esquecida, com o internacional sueco a revelar dificuldades em eleger qual deles o melhor na atualidade. "Eles são muito fortes, é uma escolha difícil. Mas se tiver de escolher diria Messi, porque joguei com ele e tudo o que faz não é 'construído', fá-lo naturalmente", apontou.Ibrahimovic revelou ainda não ter qualquer informação sobre a investigação de que está a ser alvo a Juventus e apontou os defesas mais difíceis de defrontar ao longo das épocas em que passou por Itália, onde recorde-se representou Juventus, Inter e o Milan, atual clube e pelo qual também jogou entre 2010 e 2012."Diria Paolo Maldini, [Alessandro] Nesta, [Jaap] Stam, [Giorgio] Chiellini e Thiago Silva", elegeu.