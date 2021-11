Ibrahimovic marca à Roma com 'disparo' a 101 km/h e atira: «Estou a ficar lento com a idade»

Zlatan Ibrahimovic foi uma das figuras em maior evidência na vitória do Milan sobre a Roma de José Mourinho, na Serie A. O avançado sueco de 40 anos marcou um golo de livre, com um remate que segundo a imprensa italiana chegou aos 101 km/h, e ainda sofreu o penálti e que deu o segundo golo dos rossoneri, marcado por Franck Kessie. No final não escondeu a satisfação.





"Foi um grande desempenho, jogámos com muita confiança, ao nosso estilo", disse o exoeriente jogador, aos microfones da DAZN. "Sabíamos que não seria um jogo fácil, a Roma ainda não tinha perdido em casa esta época, mas nós jogámos mesmo muito bem e temos de continuar desta forma."O sueco marcou o seu 400.º golo na liga italiana de livre direto. "De vez em quando gosto de surpreender. É preciso arriscar, o erro faz parte do sucesso, por isso é preciso tentar."Quando lhe disseram que o 'disparo' saiu a 101 km/h, Zlatan aproveitou para brincar com a situação. "Ah, normalmente é mais rápido. Pelo menos 200 km/h! Penso que estou a ficar mais lento com a idade..."E os cânticos insultuosos por parte dos adeptos da Roma depois do golo não o perturbaram. "Eu preciso disso, quanto mais insultam mais vivo me sinto. É uma questão de adrenalina."