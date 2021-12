Ibrahimovic mira recorde de Cristiano Ronaldo e Messi

Já só falta um golo! É tudo o que Zlatan Ibrahimovic precisa para alcançar o que só Cristiano Ronaldo e Lionel Messi conseguiram neste século: chegar aos 300 golos nas cinco principais ligas europeias. CR7 lidera com 482, enquanto o craque argentino vem logo atrás, com 474.

Na visita de hoje do Milan à Udinese, além de encontrar o ex-Portimonense Beto - que admitiu inspirar-se no sueco -, Ibra terá a primeira oportunidade de entrar no clube dos ‘300’. Mas não deve parar por aí, já que, aos 40 anos, deve renovar com o Milan, que deseja prolongar o vínculo por mais uma época. Em toda a carreira, já são 387 golos espalhados por Suécia, Holanda, EUA e por quatro das ligas dos ‘big 5’: Itália (153), Espanha (16), França (113) e Inglaterra (17).

A Sampdoria iniciou a 17ª jornada com uma vitória no dérbi de Génova (3-1). Adrien foi titular e Gabbiadini bisou.



Autor: D. P.